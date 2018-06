Congo-Kinshasa: Les Etats-Unis annoncent des sanctions contre des officiels congolais

A six mois jour presque pour jour de la tenue de trois scrutins cruciaux pour le pays, l'objectif de ces nouvelles sanctions est bien de servir « d'avertissement » et d'envoyer un signal politique à la République démocratique du Congo.

Washington refuse pour le moment de donner plus d'information. Le département d'Etat dit ne pas être obligé de rendre ces noms publics, qu'il s'agit d'une stratégie et que les Etats-Unis ont déjà procédé ainsi dans le passé.

Les Etats-Unis annoncent donc de nouvelles sanctions contre des officiels en RDC. Elles frappent plusieurs responsables congolais impliqués dans des faits de corruption en lien avec le processus électoral, selon le département d'Etat américain. Ces responsables sont désormais interdits d'entrer aux Etats-Unis, mais on ignore combien et surtout qui ils sont.

