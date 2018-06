Cote d'Ivoire: MCA - 2e réunion ordinaire du Conseil d'administration

La deuxième réunion ordinaire du Conseil d'administration du Millennium challenge account (Mca-Côte d'Ivoire) s'est tenue le 18 juin 2018, à l'Hôtel Tiama, sous la présidence de M. Patrick Achi, Secrétaire général de la Présidence de la République de Côte d'Ivoire.

Le Mca-Côte d'Ivoire, créé par ordonnance datée du 14 décembre 2017, est une entité indépendante chargée d'assurer, pour le compte du gouvernement ivoirien, le suivi, la gestion et la mise en oeuvre du Programme Compact-Côte d'Ivoire, d'un montant de 524 740 000 dollars.

Le président du Conseil d'Administration, M. Patrick Achi, a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue aux membres du Conseil d'Administration et en les remerciant pour leur présence effective.

Il a indiqué la présence du nouveau membre du Conseil d'Administration, M. Guy Abby Nogues de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci)- représentant du Secteur privé, « il est important de noter que nous disposons à présent d'un Conseil d'Administration au complet, avec la récente élection du Représentant de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci) Bienvenue à M. Abby Nogues, et de sa suppléante».

En effet, le Conseil d'administration du Mca-Côte d'Ivoire compte 11 membres votants, dont huit (08) membres du gouvernement, ainsi que deux (02) représentants du Secteur Privé et un (01) représentant de la Société Civile sélectionnés à travers un processus ouvert et transparent.

Etaient présents à cette réunion du Conseil d'administration: le Ministre des Infrastructures économiques, M. Amédé Kouakou, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Mme Ramata Bakayoko-Ly, le Représentant du Premier Ministre, Secrétaire d'Etat chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, M. Moussa Sanogo, Maitre Simone Assa-Akoh de l'Association des Femmes Juristes de Côte d'Ivoire représentant la Société Civile, et M. Nabil Ajami de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire et M. Guy Abby Nogues de la Cgeci, tous deux représentants du Secteur Privé, le Directeur Pays Résident du Mcc, M. Mahmoud BAH, et le Coordonnateur National du Programme Compact Côte d'Ivoire, Mme Aïda A. N'Diaye-Riddick, membres observateurs non-votants, ont également participé à cette réunion.

Lors de cette deuxième réunion, les membres du Conseil d'Administration ont statué sur les dispositions relatives à la gouvernance du Mca-Côte d'Ivoire. Ils ont notamment approuvé la modification du règlement intérieur, le projet de contrat de travail du personnel, la révision du plan de passation.

Cette seconde réunion a permis de présenter l'état d'avancement du Programme. Lors de la session exécutive, les questions relatives à l'opérationnalisation du Mca-Côte d'Ivoire ont fait l'objet de discussions, notamment l'état d'avancement du processus de recrutement du personnel.

Pour rappel, l'Accord de Don du Programme Compact Côte d'Ivoire du Mcc, vise à stimuler la croissance économique et à réduire la pauvreté à travers des investissements dans les domaines de l'enseignement secondaire, la formation technique et professionnelle et les infrastructures de transport à Abidjan.