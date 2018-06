Afrique de l'Ouest: CEDEAO - Mme Finda Koroma lance un appel pour la modernisation du système de gestion

La Vice-présidente de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao, Mme Finda Koroma a présidé le jeudi 21 juin 2018, à Abuja, au Nigeria, la 2ème session du Comité de pilotage du projet d'appui aux réformes de la gestion des finances publiques de la Cedeao (PFMR).

D'un montant de 9,8 millions d'euros financé conjointement par le Fonds européen de développement pour 8,9 M. € et la Commission de la Cedeao à hauteur de1 M. €, ce projet vise à renforcer les capacités de l'organisation régionale afin qu'elle puisse assurer la conformité de ses procédures avec les normes internationales, et assurer une meilleure gestion des ressources des donateurs.

La rencontre a permis aux participants de suivre des exposés sur les réalisations du projet. Il ressort de ces présentations que dans de nombreux domaines des progrès notables ont été enregistrés.

Le projet a apporté des améliorations au niveau du bureau de l'Auditeur général, dans le secteur de la gestion financière, de l'administration générale, du code des marchés, de la gestion des ressources humaines, du capital humain et des déplacements, ainsi que dans la formation des cadres.

Le projet Ecolink, un des plus grands projets de la Cedeao en termes de portée, de ressources, de durée et d'impact attendu a également été mis en œuvre avec succès.

Mme Stefania Marrone, directrice de la Coopération régionale à la délégation de l'Union européenne au Nigeria, s'est félicitée des progrès réalisés par le PFMR, notamment dans les domaines de la migration des systèmes Ecolink, la révision du mécanisme d'appel d'offres, la gestion des subventions, la révision du manuel d'approvisionnement, le contrôle interne et la formation des agents.

Elle a loué la qualité du partenariat entre la Cedeao et l'UE, et félicité la Vice-présidente de la Commission de la Cedeao, Mme Finda Koroma, pour la qualité des réformes engagées en si peu de temps, et pour le nouvel élan de dynamisme imprimé aux relations entre les deux institutions.

Pour sa part, Mme Koroma a saisi l'occasion pour réaffirmer la nécessité de poursuivre les efforts pour moderniser le système qui remodèlera une grande organisation comme la Cedeao.

« Nous devrons continuer à travailler dur sur un certain nombre de questions de gestion du changement en termes de capacités techniques et humaines, et adopter de nouvelles méthodes de travail », a-t-elle indiqué, avant de rappeler que « cela nécessite un renforcement continu des capacités, un soutien et un encadrement à tous les niveaux ».

Elle a exhorté les participants à « la persévérance afin de montrer aux populations de notre sous-région, l'impact de nos actions sur le développement et sur la qualité de leur vie, conformément à la vision 2020 de la Cedeao».