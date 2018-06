Burkina Faso: Fonds minier - L'AFEMIB plaide pour les femmes

Le Fonds minier de développement local (FMDL) a été institué par la loi N°036-2015/CNT du 26 juin 2015, portant Code minier du Burkina Faso. Il est alimenté, d'une part, de 1% des chiffres d'affaires mensuels hors taxes ou de la valeur des produits extraits au cours du mois des sociétés minières et d'autre part de 20% des redevances proportionnelles collectées par l'Etat.Ce fonds servira à financer exclusivement les plans communaux de développement (PCD) et les Plans régionaux de développement.

Et ce, au regard de leur faible représentativité au sein des conseils municipaux et du poids des pesanteurs socioculturelles. Pour parer à toute éventualité, l'AFEMIB « fait la course » aux responsablesdes communes de Yalgo et de Bouroum.

L'Association des femmes du secteur minier du Burkina (AFEMIB) a rencontré les 12 et 13 Juin 2018, les responsables des communes de Yalgo et de Bouroum sur la gestion du Fonds minier de développement local (FMDL). Elle a notamment plaidé pour une prise en compte des préoccupations des femmes dans les plans communaux de développement (PCD) de ces communes.

