Burkina Faso: JIV - Remonter le moral de celles qui ont perdu leurs maris

Pourtant, 115 millions de veuves vivent dans la pauvreté et 81 millions ont été victimes de violences physiques. Les filles mariées à des hommes beaucoup plus âgés sont particulièrement vulnérables".

Selon la coordonnatrice de la Fondation Lucie Kaboré Traoré, Dr Alice Zoungrana, cette année est spéciale parce que c'est la première fois que la JIV tient sans la fondatrice de la structure décédée, Lucie Kaboré Traoré. Face aux souffrances de milliers de veuves en Afrique, cette journée a été instituée à la demande du Gabon et adoptée en 2010 par l'ONU pour alerter l'opinion et les dirigeants politiques.

Au Conseil burkinabè des chargeurs(CBC) et au siège de la fondation à Larlé, sont prévus, entre autres, une cérémonie commémorative de la JIV 2018, un repas communautaire avec des veuves et des orphelins, une conférence sur les méfaits de la drogue, une campagne de dépistage de plusieurs maladies (cancer du col de l'utérus, de l'hypertension artérielle, du VIH, du diabète, etc.).

La Fondation Lucie Kaboré Traoré commémorera, les 23 et 24 juin 2018 au Conseil burkinabè des chargeurs (CBC), la 8e édition de la Journée internationale de la veuve (JIV). Les droits des veuves seront promus et protégés, le 23 juin 2018, lors de la Journée internationale de la veuve(JIV).

