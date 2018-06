Burkina Faso: Forum des personnes handicapées - Promesse d'application de la loi 012

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, était face aux personnes handicapées, hier jeudi 21 juin 2018. Devant ses interlocuteurs, le chef de l'Etat s'est engagé à opérationnaliser de la loi 012 portant protection et promotion des personnes handicapées, adoptée, le 1er avril 2010 pour leur inclusion effective.

Les portes se sont refermées sur le forum national des Personnes handicapées (PH), ouvert le mercredi 20 juin 2018. La rencontre a été marquée, le jeudi 21 juin 2018 par la tenue d'un dialogue direct entre le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et les personnes vivant avec un handicap. A cette occasion, les interlocuteurs du premier responsable du pays ont égrené un chapelet de doléances.

De la région de la Boucle du Mouhoun à celle du Sud-Ouest, les préoccupations soulevées par les délégués des 13 régions sont les mêmes. Il s'agit du renforcement de l'accessibilité des personnes vivant avec un handicap aux services sociaux de base, l'augmentation du nombre et du montant des microprojets et aussi du nombre des bénéficiaires, la construction et l'équipement des centres de formations et de santé par des matériels spécifiques.

La prise en compte des personnes handicapées dans les lotissements et les logements sociaux, la mise en place des mécanismes favorisant leur accès aux fonds nationaux et auprès des institutions financières figurent sur la liste de leurs préoccupations. A cela s'ajoutent, la mobilité, la gratuité des soins, de l'éducation des enfants handicapés et des enfants des parents handicapés. L'autre obstacle majeur soulevé par tous les intervenants, c'est la délivrance de la carte d'invalidité.

De l'avis du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, il s'agit de préoccupations réelles. Réagissant à l'application de la loi 012 du 1er avril 2010, il a estimé qu'il est impératif qu'à la suite de ce premier forum, des dispositions soient prises pour la mise en œuvre de ladite loi.

«Et, nous devons faire en sorte qu'avant la fin de l'année, nous ayons le dispositif institutionnel et juridique donnant les droits qu'il faut aux personnes handicapées», a-t-il souhaité.

En ce qui concerne l'octroi de bourses d'études aux enfants handicapés et aux personnes vivant avec un handicap, il a admis la nécessité de renforcer les structures existantes (commission en charge de l'attribution des bourses) en vue d'accorder une place prépondérante aux PH dans l'octroi desdites bourses.

Au plan du logement, le président Kaboré a relevé l'existence d'un «dispositif minimum» en rapport avec cette question. Il a toutefois proposé des études pour affiner des solutions qui aillent dans le sens des attentes des PH.

L'institutionnalisation du forum

Répondant à la préoccupation relative à la création de centres de formations professionnelles adaptés aux PH au niveau provincial et régional, le président du Faso a soutenu que la multiplication de structures du genre n'est pas l'idéal. Pour lui, il faut plutôt prévoir du matériel et de la place pour les PH dans les établissements déjà existants. «C'est la seule solution économique viable», a-t-il martelé.

Dans le même ordre d'idées, il a fait observer que la gratuité des soins pour les PH jusqu'à l'âge de 20 ans est l'un des avantages concédés par la possession d'une carte d'invalidité.

«En somme, nous devons d'abord œuvrer à la mise en œuvre effective de la loi 012 à partir de laquelle tous les autres aspects peuvent être déclinés par des décrets d'application qui garantissent les droits des PH», a-t-il indiqué.

Quant à l'institutionnalisation de la rencontre avec les personnes vivant avec un handicap, le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré s'est dit favorable à sa pérennisation.

«Je propose que ce forum se tienne tous les deux ans pour faire le point des mesures et des décisions qui sont prises en faveur des PH», a-t-il déclaré, sous un tonnerre d'applaudissements. Tout comme ses homologues en charge de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la santé, de la jeunesse.

Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Maurice Dieudonné Bonanet, a été appelé à la tribune par le président du Faso pour apporter des éclaircissements sur certaines questions. Selon M. Bonanet, un quota, sur recommandation du chef de l'Etat, sera accordé aux PH dans le cadre du programme 40 000 logements.

«De concert avec votre ministère de tutelle et les structures des PH, des coopératives seront créées dans chaque région. Et, de commun accord, nous discuterons des modalités d'application de cette mesure », a-t-il annoncé.

La remise de chèques d'un montant global de 18 millions 450 mille F CFA à 21 associations et 10 centres spécialisés dans la prise en charge des PH a été le dernier acte de la cérémonie.