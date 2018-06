Gabon: Mondial 2018 - Les Gabonais vibrent pour les équipes des autres

Notons toutes fois que leur pays le Gabon, n'est pas et n'a jamais été présent à une phase finale de coupe du monde. Un riverain s'étonne de voir ces jeunes mettre autant d'énergie et de passion pour cet évènement : « Je vois ces jeunes se mobiliser depuis quelques jours.

Ils arborent les couleurs des équipes qu'ils supportent avant et après tous les matchs. Et se lancent dans des paris fous pour encourager les équipes qu'ils aiment.

A l'ouverture de la compétition, on a pu constater qu'il n'y avait pas grand monde à l'espace « fou de foot ». Les jours d'après, la tendance s'est inversée, l'espace fou de foot a refusé du monde à tel point que certains supporters étaient obligés de suivre les matchs assis au sol, en l'absence de chaises. On a pu les voir jubiler et s'écrier de joie bouteilles de bière en mains, à chaque drible ou occasion de but.

Nous nous sommes cotisés pendant près de deux semaines pour préparer la diffusion de tous les matchs de la coupe du monde. Nous avons pu nous fournir du matériel : baffle et projecteur. Et à cela s'ajoute un approvisionnement en boisson ».

La coupe du monde qui se tient en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018, mobilise toute une population. Elle est le sujet de tous les débats dans les bars, les taxis bus et tout autre endroit qui peut regrouper du monde. A Nzeng-Ayong, dans le 6e arrondissement de Libreville, plus précisément au quartier Chantier Moderne, les populations s'organisent en association pour vivre cet évènement.

