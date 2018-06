Madagascar: Képi Touch, le goût du beau combiné avec du savoir-faire

Du talent, elle en a à revendre ! Elle, c'est Pinouche Randrianjafy, jeune chef du Képi Touch qui, du haut de ses 30 ans, s'impose dans le marché de l'art culinaire.

Travailler dans un monde d'homme n'est jamais facile, mais pour Pinouche Randrianjafy, le défi est toujours relevé haut la main. Ayant la main dans la pate depuis sa tendre enfance comme Obélix dans la marmite de potion magique, elle a marché sur les pas de sa mère pour sortir de son ombre et monter sa propre boite.

Assurant dignement de grands évènements, la semaine dernière, elle a mis les petits plats dans les grands durant la cérémonie de remise de trophées des artistes et sportif de l'année de Midi Madagasikara.

En dépit de son jeune âge, Pinouche Randrianjafy compte déjà pas moins de 15 ans d'expérience dans le domaine de l'art culinaire. L'idée est de proposer « mille et une touches au service de la bouche », par ailleurs, elle en a fait le slogan par excellence de sa société Képi Touch.

On aura beau chasser le naturel, il revient au galop. Si à 16 ans, elle décroche son diplôme de baccalauréat, elle s'est d'abord orientée vers le Droit, cependant, l'appel de l'art culinaire a été tellement fort qu'elle a finalement opté de creuser et suivre cette voie-là.

Avec le talent hérité de sa mère, et ses études supérieures à l'Institut national du tourisme et de l'hôtellerie, la passion prend le dessus et lui permet d'utiliser toutes les ressources nécessaires à bon escient.

« Comme le dit le proverbe, « Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie » et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu la chance d'exercer un métier qui me convient et que j'aime », relate la jeune femme.

Un aperçu du travail de Képi Touch.

Mariage du traditionnel à la cuisine raffinée. Proposant des petits plats succulents, son menu se taille sur mesure à la demande du client.

Entre les merveilles d'outre-mer aux fontaines de fraîcheurs, en passant par les joyaux fines, le choix est large. Mais son point fort reste toujours son savoir-faire pour un mariage parfait entre le traditionnel et la cuisine raffinée, à l'exemple du dôme de « koba » aux fruits de la passion.

Du chocolat qu'elle fait elle-même, en pièce montée avec du koba et une mousse de fruit onctueuse à l'intérieure. « La fusion de technique de la cuisine du terroir, avec la cuisine moderne semble lui réussir. Comme en musique, la fusion donne de la pin-up à ses plats.

Par ailleurs, depuis quelques temps, les clients optent toujours pour une alliance culinaire d'ici et d'ailleurs, ce qui nous permet de faire jouer notre imagination, trouver les bonnes recettes, améliorer au fur et à mesure » continue-t-elle. Et c'est justement cette confiance, que lui accordent ses clients, qui fait ressortir la créativité artistique de la jeune femme.

A savoir que Pinouche Randrianjafy a fait ses premiers pas dans le monde professionnel en 2009 en ouvrant le restaurant Képi Cook. Ce n'est que l'année dernière qu'elle a finalement décidé de se consacrer au service traiteur par manque de temps.

Depuis, Kepi touch propose plus comme l'organisation évènementielle. Une touche que les clients tentent de retrouver lors des évènements d'envergure.