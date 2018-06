Madagascar: La littérature en deuil - Haingo tire sa révérence !

Il a effectivement hérité de ce monument de la poésie, cette faculté de faire partager son émotion avec des mots et des rimes. En 1987, il intègre le cercle des poètes Faribolana Sandratra et depuis, il a fait son chemin.

De la poésie à la chanson. On le connaît très peu. Haingo est pourtant à l'origine de plusieurs tubes. En 1997, Bodo lance « Efa fantatrao », écrite par Haingo et mise en musique par Bessa. La chanson connaît un grand succès. Mais des titres rendus célèbres, Haingo en a écrit des tas.

Il y a un an, il a été admis au service pneumologie de l'hôpital Befelatanana. Ses amis poètes se sont mobilisés pour le soutenir. Bodo, à qui il a fait cadeau de l'une de ses créations : « Satria » ou plutôt « Efa fantatrao » en 1997, étaient parmi ceux-là. A l'époque, son état semblait s'améliorer mais la mort ne prévient pas. Et au moment où l'on s'y attend le moins, elle frappe et emporte les gens.

