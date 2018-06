Burkina Faso: 11-Décembre 2018 - Environ 44 Km de bitume au Centre Sud, dans six mois

Le ministère des Infrastructures a organisé, le mercredi 20 juin 2018, à Manga, un atelier technique de démarrage des travaux d'aménagement et de bitumage des voiries à Manga, Pô et Kombissiri. 13 milliards 345 millions 979 mille 254 FCFA vont être investis pour réaliser environ 44 km de routes bitumées dans lesdites villes, à la faveur des festivités du 11-Décembre 2018.

Les villes de Manga, Pô et Kombissiri au Centre-Sud, région-hôte des festivités du 11-Décembre 2018, vont être bientôt en chantier de réalisation de voiries.

En effet, le Ministère des Infrastructures a procédé, le mercredi 20 juin 2018, à Manga, au lancement technique de démarrage des travaux, à travers une rencontre d'informations et de sensibilisation avec les acteurs- clés. A l'entame des travaux, le gouverneur de la région, Casimir Séguéda, a expliqué que l'atelier vise à situer tous les acteurs sur les tenants et les aboutissants du projet.

Il a annoncé, de ce fait, que le gouvernement a injecté 13 milliards 345 millions 979 mille 254 FCFA dans l'aménagement de linéaires au profit du Centre-Sud. Les travaux, constitués en six lots distincts, ont été attribués à six groupements d'entreprises avec comme délai d'exécution, six à huit mois.

Pour la ville de Manga, a-t-il dit, ils vont concerner 23 rues à bitumer en enduit superficiel, une rue en terre et trois aires publiques pour tribunes et parkings.

A Pô et Kombissiri, respectivement chef-lieu de la province du Nahouri et du Bazèga, ce sont quatre rues qui vont être concernées dans chacune des deux localités. Cela va donc porter l'ensemble des linéaires à environ 44 km.

Concrètement, a fait savoir Casimir Séguéda, pour la plupart des rues à bitumer, il va s'agir de travaux préparatoires et des terrassements dont la construction d'une plateforme de 10 m de large pour une chaussée de 7 m de large avec une couche de fondation de 20 cm d'épaisseur et de base en graveleux latéritique naturel ainsi que le revêtement de la chaussée en enduit superficiel bicouche.

Les entreprises invitées à réaliser des infrastructures de qualité

Outre l'aménagement de voiries, il est prévu sur les différents tronçons, des caniveaux dont la longueur totale est estimée à 47,5 Km. Les travaux supplémentaires vont concerner également des dalots sous- chaussées en béton armé, la mise en place de la signalisation et des dispositifs de sécurité routière tels que les ralentisseurs et les signalisations verticale et horizontale.

L'ensemble des travaux sus-cités va être supervisé par les groupements de bureau BECOTEX/CAEM, CETR/OZED et la DGNET qui vont s'assurer de leur bonne exécution pour un montant total de 484 millions de FCFA.

Tout en invitant les entreprises sélectionnées « à travailler dans les règles de l'art et dans les délais prescrits », le gouverneur Séguéda a fait observer que les efforts d'investissement du gouvernement vont permettre une amélioration conséquente des conditions de vie des populations du Centre-Sud.

« Les résultats attendus sont l'amélioration du trafic et des échanges, la réduction des coûts généralisés du transport, l'amélioration de la sécurité routière et la création d'emplois pour les jeunes et les femmes », a-t-il noté. Le maire de la commune de Manga, Jérôme Rouamba, a, particulièrement, insisté sur la qualité des travaux, appelant les entreprises au respect des clauses contractuelles.

Le chef de projet des voiries du 11 décembre pour la ville de Manga à l'Agence des travaux d'infrastructures du Burkina Faso (AGETIB), Emmanuel Yoni, a, lui également, entonné le même son de cloche.

Evoquant le cas des commerçants et autres vendeurs toujours installées sur l'emprise des voies, le maire Jérôme Rouamba a rassuré que des actions de sensibilisations ont été menées et que les espaces vont être libéré au démarrage effectif des travaux.

Toutefois, il a exhorté les entrepreneurs à collaborer étroitement avec les autorités locales, aussi à faire preuve de tact et de respect mutuel envers les populations, pour éviter d'éventuels désagréments.

Du reste, le maire s'est félicité de la tenue de l'atelier qui, selon lui, « a permis aux acteurs censés accompagner le projet d'être bien imprégnés des attentes de l'administration et des entreprises ».