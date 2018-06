Burkina Faso: FNPH - Une expression de réduction des inégalités, selon le Premier ministre

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, à l'occasion du forum national des personnes handicapées, a soutenu que leur autonomisation est nécessaire en vue de construire une nation de solidarité.

Le forum national des personnes handicapées est l'expression de l'un des engagements du chef de l'Etat de réduire les inégalités sociales.

C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, à l'ouverture du forum le mercredi 20 juin 2018 à Ouagadougou. Il a rappelé que la vision du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, est qu'aucun développement durable ne peut être envisageable lorsqu'un pan de la société est en marge du processus.

Pour lui, l'autonomisation des Personnes vivant avec un handicap (PVH) est nécessaire, ce d'autant plus qu'elles sont, le plus souvent, des laissés-pour-compte dans les actions de développement. Il a également rappelé que le gouvernement a mis en œuvre une politique spécifique en faveur des personnes vivant avec un handicap.

Cette politique vise un double objectif. L'un veut garantir la solidarité de la Nation avec ces personnes vulnérables et l'autre entend favoriser et organiser l'autonomie de tous ceux qui peuvent s'intégrer dans la vie ordinaire, en éliminant ou diminuant notamment les obstacles par la valorisation des potentialités individuelles et en mettant en œuvre les principes de lutte contre la discrimination.

Pour lui, les personnes handicapées constituent cette frange de la population confrontée davantage à des difficultés d'ordre social et économique. Pour y faire face, il a cité des mesures prises par le gouvernement dont une loi et des décrets d'application permettant d'apporter des mesures dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'emploi et des transports aux personnes handicapées.

Mieux, Paul Kaba Thiéba a indiqué qu'il a été mis en place des mesures de prise en charge, de protection et de promotion des droits des personnes handicapées.

Ce dispositif, a détaillé le chef du gouvernement, comprend, entre autres, un Secrétariat chargé des affaires sociales, des personnes vivant avec un handicap et de la lutte contre l'exclusion, un Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des personnes vivant avec un handicap.

En outre, le chef du gouvernement a promis que d'autres textes seront bientôt adoptés en faveur des PVH dans le domaine de la culture, de la communication et de la participation à la vie politique.

D'autres perspectives pour ces personnes vulnérables dans le cadre du Plan national de développement économique et social (PNDES), a souligné Paul Kaba Thiéba, entendent accroître la proportion des personnes handicapées actives occupant un emploi à 50% en 2020 contre 2, 2% en 2015 et celui des étudiants handicapés de 11% en 2015 à 50% en 2020.

«C'est un enjeu économique car les PVH apportent leur contribution à la richesse nationale... mais aussi un enjeu de solidarité et de progrès pour notre modèle social», a-t-il affirmé. Il a indiqué qu'un appel à projet au profit des personnes handicapées a été lancé pour le financement de 2325 projets individuels.

Citant un aveugle et entrepreneur, Jérôme Adam, Paul Kaba Thiéba a laissé entendre : «le handicap reste une réelle contrainte au quotidien, que l'on doit apprendre à gérer. Il ne s'agit pas de nier le handicap et les difficultés qu'il entraîne, mais de l'intégrer au fur et à mesure, et de comprendre que l'on peut en faire quelque chose».