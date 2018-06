Burkina Faso: Séminaire national sur le développement du sport et des loisirs

Le ministère des Sports et des Loisirs a organisé du 18 au 20 juin 2018 à Ouagadougou, un séminaire national sur le développement du sport et des loisirs. Au sortir de trois jours de travaux, les participants ont proposé 17 réformes et une quarantaine de recommandations destinées au ministère des Sports et des Loisirs, aux ministères partenaires, au Comité national olympique des sports burkinabè (CNOSB), au mouvement sportif et aux maîtrises d'ouvrage délégué.

Le domaine du sport et des loisirs constitue, pour tout pays, un indicateur important de son dynamisme, de sa vitalité et de sa joie de vivre.

A ce titre, l'ambition que nourrit le programme du président du Faso pour le sport et les loisirs est de créer les conditions afin qu'ils soient capables de générer des industries de services créatrices de richesses et d'emplois pour la jeunesse d'une part et des industries qui participent à élever le niveau de conscience du peuple et assurer le rayonnement international du Burkina Faso, d'autre part.

Pour ce faire, il s'est tenu du 18 au 20 juin 2018 à Ouagadougou, un séminaire national sur le développement du sport et des loisirs sous le thème : « Améliorer la contribution du sport et des loisirs à la croissance de l'économie nationale ».

Premier du genre au Burkina Faso, ce séminaire a regroupé les acteurs actuels des sports et des loisirs (ministère, fédérations, comité olympique, collectivités territoriales, centres de formations, promoteurs privés, ministères partenaires, sponsors), les anciens acteurs (ministres des sports, présidents de fédérations, membres du comité olympique, directeurs techniques).

Présidés par le ministre des Sports et des Loisirs, assisté du Président du Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB), ces trois jours de travaux en commission ont permis aux participants de dégager des problématiques assorties de questionnements.

A l'issue des échanges, les participants ont proposé 17 réformes et une quarantaine de recommandations destinées au ministère des Sports et des Loisirs, aux ministères partenaires, au CNOSB, aux mouvements sportifs et aux maîtrises d'ouvrage délégué. Présent à la cérémonie de clôture, son excellence Paul Kaba Thiéba, s'est dit être honoré de rencontrer toute la famille des sportifs du Burkina Faso.

« Ce séminaire est très important à un moment où nous essayons tous de construire notre chère patrie. Ce cadre a permis à tous les acteurs du monde sportif de réfléchir aux voies et moyens pour opérationnaliser la politique nationale du sport de manière à ce que le sport puisse apporter un input à la richesse nationale.

Celle-ci s'inspire de la vision du président du Faso et du PNDS dont l'ambition est d'augmenter la contribution du sport à la création des richesses de plus de 10% entre 2015 et 2020 », a indiqué le Premier ministre. Invité à participer aux travaux, l'ancien ministre des Sports et des Loisirs, le général Ibrahim Traoré, a accueilli l'initiative avec beaucoup d'enthousiasme. «Avec le ministre Azoupiou, nous avons eu un Premier contact.

Et c'est à cette rencontre qu'il nous a informé qu'il allait organiser un séminaire et que les anciens ministres des Sports allaient être conviés. Actuellement, dans tous les départements, tout bouge pour donner un souffle nouveau. Donc celui des sports et des loisirs ne pouvait pas être en reste.

Durant ces trois jours de travaux, nous avons fait le tour d'horizon et voir ce qui marche et ce qui marche moins. Ensemble, de commun accord, nous avons pris des engagements et quelques résolutions pour faire en sorte que les sports de façon générale et les loisirs, connaissent un lendemain meilleur », a-t-il dit.

A la faveur du séminaire, le ministère des Sports et des Loisirs a procédé à un tirage au sort sur les couleurs de chacune des treize régions. Désormais l'on reconnaîtra les régions à travers leurs couleurs.