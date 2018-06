Madagascar: Hippisme - Place à la journée de l'Indépendance

Huit chevaux seront en lice dans la première course contre sept pour la seconde , et six pour la troisième avec l'entrée de nouveaux noms qui vont pimenter cette réunion du dimanche 24 juin à Ambatolampy.

Outre ce Grand Prix de l'Indépendance où tout va se jouer entre le trio de tête, il y aura quatre autres courses dont une quatrième très prometteuse et opposant les meilleurs chevaux de la relève tels Nouvelle Star, Navigateur, Negus, Lolita Star, Osarus et Miorenansoa.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.