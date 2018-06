Comores: Turkish Airlines - Nouvelle destination aux Comores

Aux Comores, le référendum constitutionnel prévu le 30 juillet prochain n'en finit plus d'engendrer… Plus »

A travers cette nouvelle ligne, Turkish Airlines démontre, une nouvelle fois sa compétitivité en termes de tarifs et de qualité des services. En effet, les tarifs aller-retour sont disponibles d'Istanbul à Moroni à partir de 973 $, toutes taxes et frais compris.

Appelé "îles de la lune" par les marins arabes et " îles de parfum" par les européens en raison de l'abondance de diverses plantes parfumées comme le chèvrefeuille, l'orchidée et le gardénia présentes aux Comores, font du pays une destination exotique.

L'Union des Comores est composé de trois grandes îles : la Grande Comore, Anjouan et Mohéli. Avec le rajout de Moroni à son réseau, Turkish Airlines est désormais présent dans 122 pays et dessert 304 destinations dans le monde entier dont la 53e en Afrique.

Turkish Airlines renforce son réseau en Afrique et sur l'Océan Indien. La compagnie aérienne turque vient d'ouvrir une nouvelle ligne sur Moroni (Comores). Ouvert le 18 juin dernier, ce vol sur la capitale de l'Union des Comores est disponible trois fois par semaine, en transitant par les Seychelles, le lundi, le mercredi et le samedi.

