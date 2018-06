Algérie: 25% de l'eau potable fournie par les stations de dessalement d'eau de mer dans les 3 prochaines années

Le ministre a procédé à Mostaganem au lancement de la réalisation de la première tranche du périmètre agricole irrigué de la plaine d'El Alb sur une superficie de 6.000 hectares au sud-ouest de la wilaya et à la mise en service du réseau d'alimentation en eau potable de plus de 7.000 habitants des zones rurales de la commune de Sirat (sud de la wilaya).

Il a également fait part de l'achèvement de l'élaboration des cahiers de charges et la constitution d'une commission multisectorielle pour l'octroi de concessions et la concrétisation des projets dans les plus brefs délais.

S'agissant de l'investissement dans les domaines du tourisme aux abords des barrages et des oueds, Hocine Necib a déclaré que l'Agence nationale des barrages et transferts a accueilli 40 dossiers d'investissement actuellement à l'étude, signalant que son département ministériel a fait une correspondance aux walis dans ce sens.

Le ministre a fait savoir que le défi actuel de dessalement d'eau de mer comporte l'amélioration des capacités de gestion et de maîtrise de la station de Mostaganem, qui fournit plus de 80% des besoins journalier en eau de la wilaya.

Et d'ajouter : "Nous sommes entrain de cueillir les fruits de la vision juste du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika", tout en rappelant la situation difficile en 2000 marquée par la sécheresse qui a duré plus de 10 ans.

