Burkina Faso: Sanctions contre des magistrats - Séparer le bon grain de l'ivraie

C'est mon point de vue. Pour terminer, je souhaite que tous ceux qui ont été sanctionnés et qui estiment que la procédure n'a pas été respectée, usent des voies de recours légales pour faire entendre leur cause. S'ils sont blanchis, ce sera tant mieux. Si la sanction est confirmée, ils devront aussi l'accepter.

Mais, je pense que les sanctions prises contre les travailleurs indélicats, doivent servir de leçon à tous ceux-là qui croyaient que devenir magistrat, est une fin en soi. C'est un métier difficile, qui requiert la probité et le sens élevé de la responsabilité. Et toute personne qui n'a pas en elle ces deux valeurs, en est jugée indigne.

Voyez-vous ? Les mauvaises pratiques au sein de l'appareil judiciaire, ne pouvaient que faire mal aux magistrats intègres qui respectant leur serment et qui ont décidé de travailler professionnellement et en toute conscience.

Car, pendant lomptemps, le corps de la magistrature traînait une sulfureuse réputation, à cause des brebis galeuses qui commençaient à se recruter abondamment au sein du corps. Conséquence, la confiance qu'il devrait y avoir entre les justiciables et les juges, a disparu d'un coup.

La loi est dure mais c'est la loi, dit-on. C'est une maxime bien connue de tous. Et comme ça se passe entre spécialistes du droit, je suppose que les dispositions nécessaires ont été prises en amont pour éviter les erreurs et les règlements de comptes.

Depuis quelque temps, j'assiste, avec beaucoup d'attention, à un remue-ménage au sein de la magistrature, sur fond de divisions et de querelles. En effet, ils sont nombreux, les magistrats qui ont été rétrogradés et blâmés. Il y en a même qui ont été révoqués pour manquement grave à l'éthique et à la déontologie.

