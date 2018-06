Burkina Faso: Conflit foncier à Zekounga - Le cri du cœur du Msp-Drol

Un groupe d'agents du ministère de l'Economie, des finances et du développement (MINEFID) a… Plus »

Mais les membres du mouvement de concert avec la population ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin car des actions de protestations de grande envergure ne seront pas exclues les jours à venir si rien n'est fait et ce dans le but de rendre justice à la population lésée.

Le président exige l'annulation pure et simple dudit lotissement qui n'a pas suivi les règles de l'art. Malgré l'interdiction d'investir qui est en vigueur, la population autochtone est menacée de déguerpissement et souvent même de mort par les demandeurs qui ne sont autres que certaines autorités du pays.

En tant que défenseur des droits de l'homme surtout au niveau du foncier, le MSP-DROL interpelle vivement les autorités compétentes, en l'occurrence le maire actuel de l'arrondissement n°8, le ministre de la Justice, à trouver une solution rapide et définitive à ce qu'il qualifie d'accaparement de terre qui oppose les habitants de Zékounga 1 et ceux de Tanghin-Dassouri.

Voilà pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui peut lire dans les textes pour leur permettre d'avoir leur droit socioéconomique. Ce sont des autochtones, des propriétaires terriens, on ne peut pas venir prendre leurs terrains et donner à des demandeurs et puis laisser les autochtones.

En effet, selon les explications avancées par les conférenciers du jour, tout à commencé entre 2009 et 2012 quand l'ex-maire de Tanghin-Dassouri, Adama Zango, a procédé au lotissement de plus de 245 hectares à Yalagré, quartier appartenant au village de Zékounga 1 dans l'arrondissement n°8 de Ouagadougou.

Le Mouvement de solidarité pour le Droit au logement (MSP-DROL) a, dans son rôle de sentinelle et d'éveil citoyen, animé une conférence de presse le jeudi dernier à Bassinko pour dénoncer «l'accaparement des terres à Zékounga par l'ex-maire de la commune de Tanghin-Dassouri, Adama Zango». C'était en présence des Hommes de médias et des habitants du village de Zékounga fortement mobilisés pour la circonstance.

