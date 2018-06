Algérie: Journée internationale du yoga - Une discipline à la popularité universelle

Les Nations Unies ont célébré jeudi la Journée internationale du yoga, une discipline indienne traditionnelle pratiquée aujourd'hui sous diverses formes à l'échelle planétaire et dont la popularité ne cesse de croître.

Reconnaissant sa popularité universelle, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 21 juin Journée internationale du yoga.

Cette Journée internationale vise à sensibiliser le public de par le monde aux nombreux bénéfices du yoga. Elle met aussi l'accent sur les effets positifs de la pratique du yoga, qui apporte à notre corps et à notre esprit l'équilibre dont ils ont besoin.

Cette approche vis-à-vis de notre santé et de notre bien-être peut aussi avoir des effets plus vastes sur le monde qui nous entoure, sur nos proches, sur nos modes de vie et, enfin, sur notre développement durable et en harmonie avec la nature.

La résolution établissant la Journée internationale du yoga avait été proposée par l'Inde et soutenue par un nombre record de 175 Etats Membres.

La proposition a été introduite par le Premier ministre Narenda Modi en 2014 lors de la 69ème session de l'Assemblée générale, au cours de laquelle il souligna que "le yoga symbolise l'union de l'esprit et du corps, de la pensée et de l'action une approche globale précieuse pour notre santé et notre bien-être. Le yoga n'est pas simplement qu'un exercice, c'est un moyen de ne faire qu'un avec vous-même, le monde et la nature".

La résolution 69/131 de l'Assemblée générale du 11 décembre 2014 souligne "l'importance des individus et des populations faisant des choix plus sains et suivant des styles de vie qui entretiennent une bonne santé". A cet égard, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a également enjoint ses Etats membres à aider leurs concitoyens à réduire l'inactivité physique.

Le yoga est une ancienne pratique physique, mentale et spirituelle qui trouve son origine en Inde. Le mot "yoga" provient du sanskrit et signifie joindre ou unifier, symbolisant l'union du corps et de la conscience.