Algérie: Benmassaoud et l'ambassadeur brésilien saluent le niveau de la coopération bilatérale

Alger — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud et l'ambassadeur du Brésil à Alger, Eduardo Bothelo Barbosa, ont salué jeudi à Alger le niveau de la coopération bilatérale dans le domaine de taille des pierres précieuses et de la bijouterie traditionnelle à travers l'école-pilote de gemmologie à Tamanrasset.

Lors de l'audience qu'il a accordée à l'ambassadeur brésilien, le ministre a salué les relations historiques liant les deux pays et ayant contribué "à la réussite du projet de coopération en termes de transfert du savoir-faire pour la taille des pierres précieuses, la bijouterie traditionnelle et l'orfèvrerie au niveau de l'école-pilote de gemmologie à Tamanrasset, un projet, a-t-il dit, qui a "reflété positivement sur les artisans de la région et l'économie locale et nationale".

Cette école-pilote est appelée à devenir un pôle national et régional dans le domaine de sculpture sur les pierres précieuses et de la bijouterie traditionnelle et ce par le lancement d'un programme avec les autres pays en vue de développer la coopération et la dynamique Sud-Sud".

A cette occasion, le ministre a appelé l'ambassadeur brésilien à poursuivre l'accompagnement des artisans de ce domaine à l'effet de tirer profit de l'expérience de son pays en matière de commercialisation, précise le communiqué.

Pour sa part, M. Eduardo Bothelo Barbosa a fait savoir qu'une journée d'évaluation sera organisée à l'occasion de la clôture du projet de taille des pierres précieuses, la bijouterie et l'orfévrerie en juillet prochain, exprimant sa volonté à faire réussir ce projet.

D'autre part, M. Benmessaoud a mis l'accent sur "l'impératif de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine du tourisme environnemental et écologique vu que le Brésil possède une expérience dans ce domaine ainsi que de l'élargir à l'investissement touristique et à la gestion hôtelière".

Enfin les deux parties "ont réaffirmé leur volonté à ce que les relations historiques liant les deux pays permettent de renforcer la coopération bilatérale et l'élargir à d'autres domaines", soulignant "la nécessité d'échanger les expériences et les connaissances dans le domaine du tourisme et de l'artisanat".