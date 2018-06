Algérie: APN - Les Algériens appelés à faire face aux "campagnes virulentes" que subit le pays

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja a appelé, jeudi à Alger, l'ensemble des Algériens à se mettre au service du pays et à défendre son intérêt suprême en vue de faire face aux "campagnes féroces" que subit l'Algérie.

"Nous sommes tous appelés au service de l'Algérie dans le calme et la sérénité en vue de préserver l'Etat et ses institutions, défendre l'intérêt suprême du pays et préserver la société des conflits fictifs qui dispersent les efforts et la volonté", a indiqué M. Bouhadja lors d'une allocution prononcée à l'occasion de la Journée parlementaire organisée par la Commission de l'habitat et des équipements à l'APN, sous le thème "L'habitat entre planification et défis du siècle", en présence du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, d'experts et de députés.

"Vous n'êtes pas sans savoir, qu'à l'heure actuelle, notre pays faite face à des campagnes virulentes menées sous différentes formes et avec différents moyens avec un seul objectif, qui est de porter atteinte à l'image des institutions de l'Algérie, de ternir la réputation du pays et de frapper la crédibilité de ses produits", a-t-il ajouté.

"Les circonstances exigent une position nationale unie et ferme pour faire face à la campagne de dénigrement, y compris celle orchestrée par les Organisations non-gouvernementales (ONG) qui accusent à tort l'Algérie de faillir à ses obligations internationales en matière de solidarité à l'endroit des migrants", a-t-il indiqué.

Rappelant "la campagne virulente qui a ciblé le secteur de l'agriculture", tout récemment, M. Bouhadja a affirmé que l'Etat mise que ce secteur en prévision de l'étape post-hydrocarbures et pour faire évoluer ses revenus en devises.

Le produit agricole algérien est de plus en plus "sollicité" par plusieurs pays compte tenu de "sa qualité conforme aux normes d'hygiène", a-t-il souligné.

Bouhadja s'est interrogé, dans ce sens, sur les objectifs de cette "campagne orchestrée" et les parties dérangées par les produits agricoles algériens ayant trouvé une place au marché mondial. Où étaient-ils lorsque l'Algérie importait ces produits de l'étranger?",s'est-il encore interrogé.

"Nous sommes conscients que ces campagnes ont leur saison, plans et programmes bien ficelés", a indiqué M. Bouhadja, rappelant les projets d'habitat ciblés par ces campagnes visant à semer le désespoir et à remettre en cause leur sérieux, outre la Grande Mosquée d'Alger, objet de rumeurs.

Se félicitant des réalisations accomplies par le secteur d'habitat en faveur de toutes les franges de la société et de la cadence des travaux de la Grande Mosquée, le président de l'APN a souligné que ces réalisations ne sauraient être réalisées sans une volonté nationale sous l'égide du président de la République.

Interrogé par la presse au sujet des informations relatives au refoulement de produits agricoles algériens (pomme de terre et dates) de Canada et de Russie pour des raison d'ordre phytosanitaire, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi avait déclaré dernièrement que la place qu'a atteint le produit algérien sur le marché mondial "dérange".

Concernant la récente affaire de refoulement de produits agricoles exportés vers le Canada et la Russie, le ministère de l'Agriculture a nié en bloque que ce refoulement était pour des raisons phytosanitaires, affirmant qu'il s'agissait d'un cas isolé enregistré en 2017, dû au non respect de la chaîne de froid par un exportateur, ce qui a conduit au refoulement de 18 tonnes de dattes.