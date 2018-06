Algérie: Lutte contre le terrorisme et la criminalité - l'Algérie et l'Azerbaïdjan signent un accord sur l'extradition

L'Algérie et l'Azerbaïdjan ont signé un accord sur l'extradition, s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé et transfrontalier, a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère de la Justice.

Cet accord, signé par le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh et son homologue azerbaïdjanais Fikret Mammadov, fait suite à un mémorandum d'entente (MoU) signé, en 2017 à Alger, entre les deux ministères.

Lors du 2è jour de visite en Azerbaïdjan, M. Louh s'est entretenu avec le premier ministre azerbaidjanais, Navrouz Mammadov à qui il a transmis un message oral de la part du président de la République, Abdelaziz Bouteflika à son homologue Ilham Aliyev, lui félicitant à l'occasion de sa victoire à la dernière présidentielle et du 100e anniversaire de la fondation de la République d'Azerbaïdjan.

Pour sa part, le premier ministre d'Azerbaïdjan a transmis à M. Louh une lettre au Président Bouteflika de la part de son homologue Aliyev, dans laquelle il lui a souhaité "la prospérité et la stabilité de l'Algérie", soulignant la nécessité de promouvoir et renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans divers domaines", a précisé le communiqué, indiquant que le ministre de la Justice algérien a reçu une médaille de distinction décernée par la République d'Azerbaïdjan à l'Algérie.

Le programme de la visite a compris, également, une rencontre entre le ministre de la Justice et le premier vice-président de l'Assemblée nationale de l'Azerbaïdjan, Ziyafet Askerov, "lesquels se sont félicités de la qualité et du niveau des relations politiques entre les deux pays, en passant en revue les moyens de la coopération économique et parlementaire bilatérale, en œuvrant à créer une commission mixte et un groupe d'amitié entre leurs deux instances législatives".

M. Louh a rencontré, entre autres, le procureur général azerbaïdjanais, Zakir Garalov avec lequel il a abordé les questions essentielles pour les deux pays, a ajouté la même source.