Afrique: L'Angola à la 42ème session du Comité du patrimoine mondial à Bahreïn

Le professeur d'université et député à l'Assemblée nationale, Mário Pinto de… Plus »

Le comité a pour mission d'identifier, sur la base des candidatures présentées par les États parties, les intérêts culturels et les biens de valeur universelle exceptionnelle à protéger par la Convention, et d'inscrire ces biens sur la Liste du patrimoine mondial, de contrôler l'état de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, en liaison avec les Etats parties; de décider quelles propriétés inscrites sur la Liste du patrimoine mondial doivent être retirées de la Liste du patrimoine mondial en péril et décider si un bien peut être exclu de la Liste du patrimoine mondial.

Le Comité du patrimoine mondial est composé de représentants des 21 Etats parties à la Convention sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, élus par l'Assemblée Générale des États parties à la Convention, notamment l'Angola, le Brésil, la Tanzanie, la Tunisie, le Zimbabwe, Cuba et le Burkina Faso.

La rencontre vise, entre autres objectifs, examiner des demandes d'assistance internationale financée par le Fonds du patrimoine mondial, les rapports du Centre du patrimoine mondial et des organes du Centre du patrimoine mondial sur leurs activités et la mise en œuvre des décisions du Comité du patrimoine mondial.

