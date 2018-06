Tunisie: Mondial 2018 - Axel Witsel prévient la Tunisie, les Diables Rouges seront en mode guerrier

L'Installation des nouveaux Conseils municipaux a démarré, dans quelques régions du pays, et devra… Plus »

Et d'ajouter : « Nous avons été bons lors de notre premier match. On est tous contents, même si on aurait pu faire mieux au niveau de la manière. Après, il n'y a aucun match facile. Je n'appellerai pas le match de demain un vrai test, car chaque match est difficile. On doit tout donner pour arracher la qualification. »

Ils prennent pas mal de risques en possession de ballon. A nous de rester bien concentré de la première à la dernière minute et à être dominant. On devra être en mode guerrier », a-t-il souligné au micro de nos confrères de la RTBF.

Axel Witsel, l'un des joueurs les plus actifs face au Panama, s'apprête à de nouveau beaucoup courir face à de solides tunisiens. « Je m'attends à un match assez intensif. La Tunisie va jouer sa dernière chance. Les Tunisiens sont costauds physiquement et techniquement ils sont bons.

