Guinée: Labé - L'arrivée d'Alpha Condé oblige la délocalisation d'un centre d'examen

Cette décision prise par les autorités de l'éducation visant à éloigner les candidats qui ont besoin de concentration du stade réceptacle de la délégation présidentielle sachant qu'un mur mitoyen seul sépare les deux endroits. La décision a presque été imposée au forceps et contre l'intérêt des élèves car IRE et DPE n'ont pas daigné avertir.

Retenu pour abriter les examens nationaux de toutes les catégories depuis des années, le collège Thyndel, s'est vu sommé de déménager pour un peu plus de deux kilomètres plus loin notamment à l'école d'application située au cœur du quartier administratif Kouroula.

