Ile Maurice: Rs 3,9 Mds pour le complexe multisport de Côte-d'Or... mais ce n'est pas le coût final

Tandis que les stades George V et Auguste Vollaire accueilleront les matches de foot, et le gymnase Pandit Sahadeo ceux de volley-ball. Le gouvernement compte aussi rénover 17 infrastructures, au coût de Rs 474 millions.

Ce complexe doit accueillir trois disciplines lors des prochains Jeux des îles de l'océan Indien, soit la natation, le volley-ball et le football. Initialement, indique le ministre de la Jeunesse et des sports, la somme de Rs 3,1 milliards avait été évoquée. Stephan Toussaint donne la garantie que d'ici à la fin du mois de juillet, le coût final de la construction du complexe multisport sera connu.

