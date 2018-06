Togo: Le dernier billet pour le maintien encore prenable

Avant le 31 Juillet 2018, date du prochain sommet de la CEDEAO à Lomé et au cours de laquelle les deux… Plus »

Ainsi, bien que végétant dans la zone de relégation, Unisport de Sokodé, 13è avec 27 points, Agaza 14ème avec 26 point), et Espoir de Zio 15ème avec 25 points peuvent toujours, du moins jusqu'au terme de la 29ème journée ce week-end, espérer renverser la vapeur tout en comptant sur un faux pas de leur devancier immédiat et concurrent au maintien, Foadan. Toutefois, malgré une bonne seconde phase de saison, relativement par rapport à ce qu'il a présenté lors de la phase aller, la messe est complètement dite pour Kotoko de Lavié qui avec bagages et ses baluchons est déjà en D2.

S'il en ressort que le leader, Koroki de Tchamba est à une victoire du sacre de la saison, la situation reste toujours indécise dans le bas du tableau où, à des degrés de chances différents, une place de non relégable est encore prenable aussi bien pour Foadan 12ème (30 pts, -8) mais aussi pour les 13ème, 14ème et 15ème.

