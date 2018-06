Togo: La rentrée scolaire 2018-2019 ramenée au 24 Septembre 2018

Avant le 31 Juillet 2018, date du prochain sommet de la CEDEAO à Lomé et au cours de laquelle les deux… Plus »

L'on salue au passage la conjugaison des efforts entre les différents acteurs et le gouvernement togolais qui a permis cette accalmie qui sépare d'avec les mouvements de grèves à répétition qui ont mouvementé la vie éducative durant les six premiers mois de l'année scolaire 2017-2018.

L'on justifie ce nouveau réaménagement opéré après celui ayant suivi la signature d'un protocole d'accord entre les responsables syndicaux et le gouvernement togolais le 19 avril dernier en vue de rattraper le temps perdu et organiser les examens de fin d'années dans de bonnes conditions, par le fait que l'on peut observer une évolution heureuse de la situation dans le secteur de l'éducation au Togo.

