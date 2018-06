Burkina Faso: Développement - Le second compact va miser sur «l'accès à une électricité suffisante et de qualité»

Selon lui, la question dans son opérationnalité est difficile. Il a martelé que, les statistiques de l'INSD indiquent que 90% de la pauvreté nationale se trouve en milieu rural et agricole. «Donc, si vous intervenez en faveur de ces gens dans ces zones, vous avez beaucoup de chance de toucher la cible. De la même manière quand vous apportez un appui aux femmes, surtout dans les zones rurales, vous avez beaucoup plus de chance de toucher les pauvres», a conclu le coordonnateur national de l'UCF-Burkina.

A la question de savoir quels seraient les critères de choix des zones, le coordonnateur national a fait savoir que l'impact sur les pauvres est un des critères attendu et surveillé par le MCC. «Pour ce qui nous concerne, c'est de savoir comment faire en sorte que ces projets puissent impacter les pauvres. Lorsqu'on énonce les objectifs sur les pauvres, cela est facile à dire. Dans la réalité, il faut savoir trouver qui sont les pauvres et pouvoir y conduire des activités qui leurs permettent d'améliorer significativement leurs conditions de vie» a précisé M. Kaboré.

Les projets proposés, selon l'économiste principal de l'UCF-Burkina, Adama Zerbo, sont à l'ordre de trois, dont le renforcement de l'efficacité dans le domaine de l'électricité, l'accroissement de l'offre de l'électricité qui consiste en la construction des centrales solaires et les réseaux et accès à l'électricité qui visent à renforcer les réseaux électriques de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.

Il s'agit de l'analyse des contraintes à l'investissement privé et à la croissance économique, de l'analyse des causes profondes des principales contraintes identifiées, de la définition des projets de compact. La quatrième phase porte sur le développement du programme dont les préparations ont déjà commencé.

L'ambition de l'UCF-Burkina est de formuler un compact de qualité de manière participative et inclusive et dans les délais requis. A entendre Samuel Tambi Kaboré, coordonnateur national de l'UCF-Burkina, ce processus de formulation comprend quatre grandes phases.

