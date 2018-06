Tunisie: Le syndicat monte au créneau

A cette occasion, les établissements scolaires ont accueilli plus de 50 mille candidats, venus tous disputer une… Plus »

Autre mesure qui menace l'avenir et la survie de l'officine. Selon l'article 5 de ce décret, le critère de viabilité n'est plus le principal critère pour la création des officines. Il est relégué en troisième position derrière «le besoin de santé publique et la proximité du médicament au citoyen» ainsi que la création d'emplois qui restent des critères subjectifs à la solde de l'administration, d'après le Spot. Sans compter une autre mesure discriminatoire visant à éliminer exclusivement les officinaux des listes d'attente et sans contrepartie.

Il a tenu à confirmer que toute modification des textes de loi doit être entreprise dans le cadre d'étroites concertations avec toutes les parties prenantes, c'est un principe qui doit être respecté par le ministère de la Santé. La réforme doit être globale ou non et avec la participation du Spot, martèle-t-il. Le décret élaboré par le ministère de la Santé sans concertation avec le Spot aura des conséquences désastreuses sur les officines, a-t-il ajouté.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.