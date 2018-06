Tunisie: Des épreuves à la portée, sans grandes surprises...

A cette occasion, les établissements scolaires ont accueilli plus de 50 mille candidats, venus tous disputer une des 3.725 places pour les collèges pilotes dans une atmosphère d'excitation, de motivation et parfois de peur, du fait du premier examen national pour ces jeunes élèves.

Pas de surprise pour le premier jour d'examen. Les sujets répondaient aux attentes des élèves mais aussi des parents. «L'épreuve d'anglais était très facile. Il n'y avait aucune difficulté», a déclaré la maman d'un élève. «L'épreuve d'arabe était à la portée. L'expression écrite a porté sur le désert et les oasis. Il suffit d'avoir assez de vocabulaire pour bien s'en sortir», a-t-elle précisé.

Pour le second jour, le français était également à la portée. Pas de surprises ni de difficultés. «L'examen était relativement facile pour quelqu'un qui a bien révisé, surtout la langue. Le sujet d'expression écrite a porté sur la pollution. On a beaucoup parlé de ce thème durant l'année scolaire et j'ai pu trouver des idées et m'exprimer», a déclaré la jeune élève de l'école primaire Bilel de Menzah 6. Quant à l'épreuve des sciences naturelles «pas très abordable. C'est un examen qui nécessite beaucoup de réflexion et de concentration. Il faut faire beaucoup d'effort et d'analyse personnels, ce qui n'est pas évident pour tout élève», a déclaré une des mamans qui étaient, comme beaucoup de parents, devant l'école accompagnant leurs enfants pour leur première épreuve nationale.

Aujourd'hui est le dernier jour du concours avec l'épreuve des mathématiques. Les résultats seront proclamés le 6 juillet prochain.