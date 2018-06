Cote d'Ivoire: Finances - Des cadres ivoiriens se spécialisent en gestion de trésorerie d'entreprise

L'Association française des trésoriers d'entreprise (Afte) amorce une offensive en Côte d'Ivoire avec l'ouverture d'une formation de spécialité en trésorerie d'entreprise à Abidjan.

Prennent part à cette première session qui a démarré le 18 juin 2018, plusieurs hauts responsables de l'administration ivoirienne.

Animée par Amit Khosla, un trésorier français depuis plus de 20 ans aux groupes internationaux, par ailleurs formateur pour le Centre de formation Afte, cette formation vise, notamment les responsables financiers des établissements publics ou privés de la Côte d'Ivoire, ainsi que de plusieurs pays de l'Afrique de l'ouest.

«Beaucoup sont arrivés à la profession par hasard ou directement après des études dans d'autres domaines, ou après s'être essayés à d'autres fonctions. Ce programme de spécialisation, en place à Abidjan, apparaît donc comme une aubaine en termes de coût et de déplacement pour les décideurs de l'Afrique de l'ouest exerçant dans le secteur de la finance», explique le formateur.

Par ailleurs, il a expliqué qu'«avec un grand niveau de résistance au stress, les trésoriers sont les garants des engagements de l'entreprise dans les meilleures conditions économiques. Pourtant, rares sont ceux qui parmi eux, sur le plan de la formation et surtout du parcours, ont suivi un cursus universitaire qui forme à ce métier stratégique».

La formation sera axée sur six certifications professionnelles Afte: «Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie», «Cash management», «Gestion des risques de change et taux», «Gestion des financements et placement», «Contrôle et suivi des opérations de trésorerie» et «trésorier confirmé».

Il faut signaler qu'à la suite d'une convention signée en décembre 2017 entre l'Association française des trésoriers d'entreprise et le cabinet Enaudit, spécialisé dans la formation, le conseil, l'audit et la comptabilité, la Côte d'Ivoire abritera toutes les sessions de spécialisation. La première session prend fin ce vendredi 22 juin 2018.