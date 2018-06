Cote d'Ivoire: Concours « L'excellence au féminin » - Abobo vainqueur de la première édition

« L'excellence au féminin » 2018, a connu son apothéose avec la victoire des élèves du collège moderne Carine qui ont obtenu 135 points contre 133 pour leurs adversaires de Marie-Blanche. Cela grâce aux rubriques mathématiques et anglais dans lesquelles ils se sont démarqués. Les vainqueurs remportent entre autres un trophée, une enveloppe et des livres. « Avec 1850 filles mobilisées pour cette 1ère édition, nous pouvons dire que nous avons atteint notre objectif à 90% parce que nous avons profité de la compétition pour impacter positivement la vie de la jeune fille », a argumenté Crépin Kouassi, représentant de l'Ayeed. Avant d'ajouter que sa structure s'est penchée sur cette tranche de la population parce que selon lui, elle est plus vulnérable que le jeune garçon.

Sous l'égide du ministère de l'éducation nationale, la première édition du concours inter école « l'excellence au féminin » dédié à la jeune fille, organisé par l'Ong Ayeed (African youth empowerment on education and development) a été remportée en mai par le collège moderne Carine d'Abobo. C'était au cours d'une finale qui s'est déroulée à la salle de conférence du village Sos d'Abobo.

