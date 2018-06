Cote d'Ivoire: Le réseau Binastore assure ses franchisés avec NSIA

Xavier Saint Martin Tillet, Directeur Général de LafargeHolcim Côte d'Ivoire a exprimé sa satisfaction vis-à-vis de cette initiative qui contribue à la professionnalisation des franchisés « Nous mettons un point d'honneur à accompagner nos franchisés au quotidien en les aidant à structurer et à professionnaliser leurs activités.

LafargeHolcim Côte d'Ivoire a signé, jeudi 21 juin, une convention de partenariat avec la compagnie d'assurance Nsia afin d'assurer les franchisés de son réseau de distribution de proximité, Binastore.

L'objectif de cette convention est de proposer un service de prise en charge des dépenses médicales aux franchisés Binastore et à leurs salariés et familles. Une solution spécialement étudiée pour répondre aux besoins de ces acteurs économiques souvent en marge du système conventionnel d'assurance santé.

L'assurance « Môgôbaya » de LafargeHolcim Côte d'Ivoire et NSIA, garantie aux franchisés la prise en charge des prestations de petits (consultations, soins dentaires, lunetterie, examens biologiques, etc.) et gros risques (hospitalisation, chirurgie, accident, etc.).

Xavier Saint Martin Tillet, Directeur Général de LafargeHolcim Côte d'Ivoire a exprimé sa satisfaction vis-à-vis de cette initiative qui contribue à la professionnalisation des franchisés « Nous mettons un point d'honneur à accompagner nos franchisés au quotidien en les aidant à structurer et à professionnaliser leurs activités. C'est la raison pour laquelle nous ne cessons d'innover dans les services que nous leur proposons. Et Môgôbaya à l'instar du paiement par mobile money ou de la livraison DDP fait partie de ces services innovants». Il a par ailleurs rappelé que cette initiative est en parfait alignement avec les valeurs de santé et sécurité prônés par LafargeHolcim.

En trois (3) ans, le réseau Binastore, initié pour professionnaliser le secteur de la distribution de ciment couvre aujourd'hui l'ensemble du territoire ivoirien avec 215 points de vente. Initialement dédié à la distribution du ciment Bélier, Binastore offre aujourd'hui une assiette produits élargie avec notamment 400 références de matériaux complémentaires destinés à la construction (peinture, pelle, clous, fer à béton, etc.).