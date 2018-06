Cote d'Ivoire: Pluie diluvienne du 19 juin 2018 - CNDHCI exhorte les populations à la vigilance et à la prudence

La CNDHCI se félicite de l'élan de solidarité manifesté par les populations et les exhorte au respect des mesures d'urgence décidées par le Gouvernement, notamment celles relatives aux zones à risques et aux zones non-constructibles.

La CNDHCI apprécie particulièrement et salue les décisions prises ce jour par le Conseil National de Sécurité, présidé par le Président de la République, entre autres le décaissement d'une enveloppe d'urgence de 2 milliards de FCFA, pour une assistance humanitaire aux familles impactées et la réalisation de travaux immédiats.

Suite aux récentes pluies diluviennes dans le district d'Abidjan et certaines localités de l'intérieur du pays, la Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire s'est rendue sur plusieurs sites impactés. Elle a rencontré plusieurs autorités administratives de même que les équipes de secours et des populations sinistrées pour s'assurer de la prise en charge, de l'assistance accordées aux sinistrés.

