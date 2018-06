Cote d'Ivoire: 2ème Sommet AFRICTIVISTES - Roch Christian Kaboré salue la contribution des blogueurs et web-activistes africains à la consolidation de l'Etat de Droit

Roch Marc Christian Kaboré les a aussi exhortés à se garder de faire dans la désinformation et la manipulation, toutes choses qui peuvent mettre à rude épreuve la paix, la sécurité et le bon vivre ensemble.

Pour le Président du Faso, à la tribune de cette rencontre, le thème du sommet de Ouagadougou marque la volonté affichée des participants de contribuer, par leurs suggestions, interpellations et leur veille citoyenne, à l'édification d'une gouvernance vertueuse sur les plans politique, économique et social. Il a cependant souligné la responsabilité qui est la leur de développer de bonnes pratiques chez tous les internautes.

Le coordonnateur d'AFRICTIVISTES, Cheick Fall, a salué la présence du chef de l'Etat à leurs cotés, et a indiqué que les web-activistes et blogueurs du continent africain constituent une jeunesse contestataire et engagée pour la démocratie, mais réfléchie et responsable. Cette jeunesse a la responsabilité de promouvoir la démocratie numérique, qui est une approche plus participative à travers la veille citoyenne.

La rencontre qui se tient sous le thème : « De la démocratie numérique en Afrique : quel mécanisme de collaboration entre gouvernement et acteurs de la société civile ? », regroupe 200 blogueurs et web-activistes venus d'une quarantaine de pays du continent.

