Maroc: Facebook recule face aux messageries pour la consommation d'actualité

L'étude révèle en outre que la confiance dans les médias en général reste stable, à un niveau faible de 44% tandis que seules 23% des personnes interrogées disent faire confiance aux informations trouvées sur les médias sociaux et que plus de la moitié d'entre elles (54%) se disent préoccupées de ne pouvoir différencier le vrai du faux sur Internet.

L'application Snapchat progresse elle plus particulièrement en Europe et aux Etats-Unis.

Dans le même temps, l'étude note une augmentation de l'usage des applications de messagerie par des "utilisateurs en quête d'espaces plus privés (et moins conflictuels) pour communiquer", ajoute M. Newman, notant que Whapsapp -propriété de Facebook- est utilisé par 54% des personnes interrogées en Malaisie, 48% au Brésil et 36% en Espagne par exemple.

L'usage de Facebook seul, qui demeure numéro un mondial, a reculé de 9 points de pourcentage sur la même période aux Etats-Unis, et de 2 points au Royaume-Uni et en France.

