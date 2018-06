Maroc: Abdelouahed Ouzri présente à Rabat son dernier ouvrage "Proche des planches, loin d'elles"

Dans sa présentation élogieuse de l'ouvrage, le scénariste et dramaturge marocain Abdelilah Benhadar a précisé que le livre, composé de 158 pages (format moyen), comporte cinq parties: "Questions", "Lectures", "Témoignages", "Parcours" et "Dialogue".

Dans sa présentation de l'ouvrage, intitulée "Notre horizon commun", Mme Jebrane a indiqué que l'ouvrage constitue, à son avis, un autre aspect de cet horizon commun qui rend la vie commune agréable et incite à persévérer pour poursuivre l'expérience artistique et continuer à vivre.

Dans un témoignage livré à cette occasion, la célèbre artiste marocaine Touria Jebrane, ancienne ministre de la Culture, fondatrice avec Abdelouahed Ouzri de la troupe "Masrah El Yaoum" (Théâtre d'aujourd'hui), a exprimé sa conviction que l'ouvrage apporte une valeur ajoutée considérable aux efforts déployés par les chercheurs et les écrivains marocains visant à favoriser le développement de la recherche dans le domaine du théâtre et "représente les plus importants parcours que le théâtre marocain devait emprunter depuis l'aube de l'indépendance jusqu'à nos jours afin qu'il soit porteur de cette conscience qui nous permet de continuer à exister, une des justifications de notre existence".

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.