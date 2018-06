Algérie: Affaire des 701 kg de Cocaïne - Précisions de la DGSN concernant l'implication présumée de l'un de ses chauffeurs

- La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a indiqué, vendredi dans un communiqué concernant les informations relayées au sujet de l'implication présumée de l'un de ses chauffeurs dans l'affaire des 701 kg de Cocaïne, que le suspect est un chauffeur "des services du parc automobile de la Direction et non pas le chauffeur personnel du Directeur général de la Sûreté nationale".

"Le suspect est un chauffeur relevant des services du parc automobile de la DGSN tout comme les centaines de personnel du parc roulant et non pas le chauffeur personnel du Général major Abdelghani Hamel, Directeur général de la Sûreté nationale", a précisé la Direction de l'Administration générale de la DGSN, qui estime que les informations relayées sont "une pure affabulation et une information mensongère que nous démentons formellement".

Affirmant que "ces rumeurs sont l'oeuvre d'individus qui ont des objectifs précis pour semer la zizanie au lieu de laisser la justice faire son travail conformément à la loi", la même source soutient que "l'acte du mis en cause est un acte individuel et isolé qui n'engage nullement son administration et la Sûreté nationale".

La Direction de l'Administration générale de la DGSN appelle "les lecteurs de journaux et les utilisateurs des réseaux sociaux à ne pas relayer des informations mensongères qui n'ont aucun fondement".

La même direction exhorte tout un chacun à "s'assurer, à travers des sources officielles, des informations relayées afin d'éviter tout ce qui pourrait susciter l'opinion publique par des informations mensongères".