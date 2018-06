Algérie: JM-2018/Tir à l'arc - Difficile apprentissage des jeunes archers algériens

"On a engagé des jeunes archers qui préparent les JAJ-2018 et évidemment les JM-2021. La compétition de Tarragone est assez relevée et a permis à nos athlètes de se situer par rapport à un niveau supérieur. L'épreuve leur aura permis aussi de s'auto-évaluer", a indiqué Bendjaafer, estimant que les archers algériens possèdent de "bonnes dispositions", mais "ont besoin de ce genre de compétition de très bon niveau pour s'aguerrir".

Les trois archers algériens entreront en lice aux 16es de finale, samedi matin, contre des adversaires mieux nantis techniquement et plus aguerris.

Les garçons se sont contentés aussi des dernières places : 35e pour Khaled Kheïreddine Benhamed (543 pts), suivi de Rachid Bouakaz (534 pts) et Mohamed Rayane Lazreg qui a pris la 39e et avant-dernière position du concours du 70m.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.