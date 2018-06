Nigeria: Mondial 2018 - Nigéria / Gernot Rohr - «Nous sommes de retour »

«Nous sommes de retour. En première période, je n'étais pas satisfait. Nous n'avons pas vraiment joué, avec aucun tir cadré. Mais en seconde période, nous avons été bien meilleurs, les joueurs ont compris qu'ils devaient se battre, pour garder l'espoir de se qualifier. L'Islande est une très bonne équipe, très puissante, très bien organisée, nous savions cela et je pense qu'au vu de la seconde période nous méritions la victoire. Nous avons beaucoup travaillé depuis notre dernier match contre la Croatie, après lequel j'étais déjà satisfait de notre organisation. Aujourd'hui, c'était beaucoup mieux, avec plus d'impact notamment sur le côté droit.»

Le Nigeria s'est imposé face à l'Islande (2-0) ce vendredi après-midi à Volgograd. Une victoire qui offre trois points précieux aux Super Eagles et leur permet de s'emparer de la deuxième place du groupe D du Mondial 2018 derrière la Croatie avant une dernière journée d'ores et déjà décisive.

