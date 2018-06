Tunisie: Nabil Maâloul - « Nous devons gagner, nous n'avons plus le choix »

A cette occasion, les établissements scolaires ont accueilli plus de 50 mille candidats, venus tous disputer une… Plus »

Face à la Belgique ce samedi, une réaction est attendue. Plus qu'un résultat positif, c'est surtout un niveau de jeu satisfaisant qu'attendent les observateurs tunisiens. Le sélectionneur reconnaît la force de la Belgique. « La Belgique a une attaque très forte. Lukaku et Hazard peuvent être dangereux à tout moment. Leurs milieux de terrain sont aussi très forts. Nous devons avoir du respect, mais aussi compter sur nos forces. Nous allons essayer de mettre la pression sur leur défense. »

