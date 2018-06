Angola: L'APROSOC soutient les enfants vulnérables avec des valeurs monétaires

Pour elle, la municipalisation de l'Action sociale vise, entre autres, à réduire les inégalités entre les familles et les programmes déjà mis en œuvre par le gouvernement angolais axé sur la lutte contre la faim et la pauvreté.

"Le projet a des jambes pour marcher, a assuré la ministre, saluant les anciens ministres de l'Assistance et Réinsertion Sociale, João Baptista Kussumua et Gonçalves Muandumba, actuellement gouverneurs (Huambo et Moxico) comme les principaux mentors du projet.

Financé par l'Union européenne (UE), a-t-elle révélé, le programme est développé dans six municipalités du pays, concrètement dans les provinces de Uíge, Moxico et Bié, avec une valeur de 32 millions d'euros.

C'est ce qu'a informé à l'Angop, à Chinguar, la ministre de l'Action sociale, de la Famille et Promotion de la Femme, Vitória da Conceição, en marge de l'inauguration du Centre d'Action Sociale Intégrée (CASI), dans le but de soutenir les familles en conditions de vulnérabilité sur une période de deux ans.

