Angola: Les sectes religieuses menacent la santé mentale de la société

Luanda — La prolifération des églises et des sectes religieuses menacent la santé mentale de la société angolaise, ainsi que la déstructuration familiale, a déclaré vendredi, à Luanda, le président de l'Ordre des psychologues de l'Angola, Carlinhos Zassala.

Se confiant à l'Angop, à propos de la conférence de presse de l'Ordre des psychologues de l'Angola sur les questions liées aux préoccupations et aux défis de cette organisation professionnelle, Carlinhos Zassala a souligné que les psychologues recevaient des patients qui appartenaient à des sectes religieuses et qu'ils présentaient des symptômes ou des pathologies dangereuses qui les empêchaient d'avoir un raisonnement logique et critique, et de ce fait ils ne pouvaient pas différencier les bonnes choses autour d'eux.

Il a mis en évidence le fait que l'Ordre ait orienté ses membres à demander aux patients leur conviction religieuse, pour inhiber les mauvaises pratiques que certaines sectes mettent en œuvre et qui déstructurent les familles.

Ainsi, l'Ordre des psychologues de l'Angola a rapidement constaté que les problèmes de santé mentale étaient précisément provoqués par des enseignements mauvais et nuisibles à l'esprit humain, faits par ces "églises" et sectes.

Il a dénoncé l'existence de nombreux pasteurs qui parlent au nom de Dieu et de Jésus, mais leur « mission réelle ou le but est de détruire le christianisme en Angola, en commençant par les conflits au sein des familles, avec la déstructuration de celles-ci» parce qu'ils importaient les cultures d'autres pays tels que le Brésil, la République Démocratique du Congo, les Etats-Unis d'Amérique (USA) et le Nigeria.

Carlinhos Zassala a dit attendre l'entrée en vigueur et l'application du décret présidentiel 16/13, qui permettra le fonctionnement du département psychologique dans les écoles, et qu'il s'attendait aussi à la publication du statut de l'ordre des psychologues au Journal officiel.