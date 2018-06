Angola: Le Président angolais croit à un dénouement heureux de la situation en RDC

Luanda — Le président angolais, João Lourenço croit à un dénouement heureux de la situation en République démocratique du Congo (RDC), pays qui s?achemine vers les élections générales prévues le 23 décembre 2018.

Intervenant vendredi, à Luanda, à l'ouverture de la 22è Réunion de l'organisme de Politique, Défense et Sécurité de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC), Joao Lourenço a dit que les autorités congolaises avaient franchi des pas importants pour la mise en œuvre des Accords de Saint Silvestre, qui prévoient la tenue des élections présidentielle, législative et provinciale.

"Nous croyons que la situation en RDC s'achemine vers un dénouement heureux, autant que nous avons été informés par les autorités congolaises", a-t-il ajouté.

João Lourenço, qui préside l'organisme de Politique, Défense et Sécurité de la SADC, a estimé que le bouclage d'enrôlement des électeurs et la garantie du budget pour les élections étaient dés signes qui pourraient aider à apaiser les tensions internes et consolider la confiance mutuelle entre toutes les parties.

Le président angolais s'est mis au même diapason que la SADC, l'Union Africaine et les Nations Unies, organisations qui s'accordent sur la nécessité pour les parties congolaises de respecter les accords de Saint Silvestre librement signés par les auteurs politiques, le gouvernement, l'opposition et la société civile.

Enfin, se penchant sur la situation au royaume du Lesotho et à Madagascar, le chef de l'Etat angolais a appelé à une analyse minutieuse, responsable et réaliste des problèmes, pour l'établissement de la paix et le développement économique dans toute le région.