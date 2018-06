Ile Maurice: Cité Vallijee - Comment a pu se produire cet incendie ?

Grosse déception pour John Colin et Jordy Vadamootoo. Les bourses des deux boxeurs ont été… Plus »

«Je viens de me faire opérer des pieds et les médecins m'ont dit que je ne pourrais pas travailler», soupire-t-elle. La quadragénaire n'aurait pas non plus de pension. «Comment vais-je faire ? Manzé mem nou pa éna... » La police de Bain-des-Dames a ouvert une enquête pour connaître les causes de l'incendie.

Assise devant ce qu'il en reste, Patricia Ramen raconte qu'elle est née à cet endroit et y a grandi. Elle a vu les maisons sortir de terre et n'a jamais pensé qu'un jour elle devrait recommencer à zéro.

Le jour du sinistre, Patricia Ramen dit s'être réveillée en sursaut. Il était près de 3 heures. Quelques minutes plus tard, elle aurait entendu des pas et des voix. Mais c'est lorsqu'elle a senti une vague de chaleur qu'elle a réagi.

Patricia Ramen, âgée d'une quarantaine d'années, a le sentiment que quelqu'un en voulait à sa famille. Elle affirme que quelques heures avant l'incendie, elle a entendu des voix et des bruits de pas près de sa maison. «En y repensant, je trouve louche que des gens marchaient à côté de chez moi ce matin-là», avance-t-elle. D'autant que, selon elle, aucune bougie n'était allumée et sa maison est dépourvue d'électricité.

