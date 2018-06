Ile Maurice: Des take-aways en bagasse, et si on appliquait l'idée ?

Nous avons la matière première, d'autres ont eu l'idée. Pourquoi ne pas allier les deux ? Avec un droit d'accise de Rs 2, imposé sur chaque conteneur en plastique, tels take-aways, bols, verres et assiettes, introduit à partir du 1er février 2019, remplaçons ce polluant par la bagasse.

Plusieurs sociétés en Australie, en Afrique du Sud, ont développé la bagasse comme alternative au plastique et au polystyrène. Finis les horribles déchets, puisque ces conteneurs sont biodégradables. De bagasse, ils redeviendront... engrais !

En Afrique du Sud, Chempac Disrtribution explique que les boîtes en bagasse sont solides et étanches. Elles peuvent servir pour des aliments chauds ou froids, et sont sûres au réfrigérateur et au micro-ondes.

Detpak, une filiale du groupe australien Detmold, vante les mérites de la canne à sucre. «Based on production volumes, it's one of the largest crops in the world - around 1.83 billion tonnes per year. For every 10 tonnes of sugarcane processed, three tonnes of a fibrous leftover product, called bagasse, remains, in quantities of about 610 million tonnes per year.

Put to good use as bagasse sugarcane pulp and transformed into packaging products, it is diverted away from landfill, making a big difference to the environment. A biodegradable and compostable material, Detpak uses moulded bagasse sugarcane pulp to make packaging items including eco plates, bowls and boxes, which are very sturdy and have great thermal properties."

En gros, la bagasse ce n'est pas cher, écologique, et à portée de main... Alors, messieurs les sucriers, outre l'électricité, vous ne rajouteriez pas un pôle à votre diversification ?