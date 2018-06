Ile Maurice: Assemblée nationale - Une journée entre Côte d'or et Henley & Partners

La séance parlementaire de ce vendredi 22 juin a débuté avec la Private Notice Question sur le complexe sportif de Côte d'Or. Mais a aussi vu des critiques sur Henley & Partners eu égard à la vente du passeport.

Le ministre de la Jeunesse et des sports a déclaré qu'il y aurait des dépenses additionnelles dans le projet de Côté d'Or. Au total, Stephan Toussaint parle de Rs 3,9 milliards. Il répondait au leader de l'opposition, ce matin, au Parlement.

En février, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, avait déclaré que ce complexe sportif devrait coûter autour de Rs 3,1 milliards. Des dépenses additionnelles sont donc venues se greffer sur le budget initial.

Ces espaces vont servir à la tenue de la 10e édition des Jeux des îles de l'océan Indien, du 19 au 28 juillet 2019. L'augmentation du budget est due, selon le ministre, à plusieurs facteurs, dont ceux nécessaires pour être conforme aux normes de la Fédération internationale de football association ou encore à celles de la Fédération internationale de natation association.

Le ministre a aussi fait part des nouvelles dates de livraison pour les différents sites. La piscine sera prête le 30 mai 2019 au lieu du 15 mai de la même année. Le stade de football et d'athlétisme sera rendu le 30 juin 2019, au lieu du 6 juin, alors que le gymnase multifonctionnel sera livré le 30 juin 2019 au lieu du 23 mai.

Un plan B sera mis en place dans le cas où ces infrastructures n'arrivent pas à être livrées à temps.

Débats budgétaires : vente du passeport, économie océanique et marchands ambulants en exergue

Pour Shakeel Mohamed, Henley & Partners est proche du gouvernement

Shakeel Mohamed, le chef de file du Parti travailliste (PTr) au Parlement, a affirmé que Henley & Partners (H&P), une multinationale de grande envergure, réputée dans la planification et le conseil concernant les formalités de résidence et de citoyenneté dans certains pays, a rencontré trois proches du gouvernement. Selon lui, il s'agit de Charles Cartier, président de l'Economic Development Board, du Dr Renganaden Padayachy, First Deputy Governor de la Banque de Maurice, et d'un représentant du Prime Minister's Office.

«Henley & Partners est une amie de ce gouvernement», a lancé le député rouge. Il explique que cette firme fait l'objet de plusieurs enquêtes à Malte. Il avance que H&P serait impliquée dans des «activités dangereuses». Il a parlé du meurtre de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, qui enquêtait sur des malversations du gouvernement maltais. Faisant référence au cas d'Álvaro Sobrinho, le député du PTr a lancé que le gouvernement «n'a pas tiré de leçons».

Interrogé, le Dr Renganaden Padayachy se dit surpris des propos de Shakeel Mohamed. «C'est ubuesque. Je rappelle que je suis le First Deputy Governor de la Banque de Maurice et Chairperson de la Financial Services Commission. Je m'occupe du secteur bancaire et des services financiers et je n'ai rien à faire avec la vente de passeports. Je lui laisse la responsabilité de ses propos». Sollicité, Charles Cartier n'a pas donné suite à nos appels.

La mer, qu'on voit danser...

«Il y a de gros potentiels de diversification dans l'économie océanique et c'est sans doute le prochain pilier de l'économie.» C'est ce qu'a le ministre de l'Économie océanique, hier. «Nous allons promouvoir l'aquaculture (... ) Celle-ci est passée de 700 à 1 000 tonnes en 2017. Dans les années à venir, on s'attend à une hausse de 3 000 tonnes», a ajouté Prem Koonjoo. De faire ressortir que la ferme marine de Mahébourg, qui opère déjà sur cinq sites, sera agrandie. Il y aura trois sites additionnels cette année.

Les marchands ambulants, le retour

Quant au député du Mouvement militant mauricien, Aadil Ameer Meea, il estime que ce Budget a oublié les marchands ambulants. Après les avoir mis à Decaen et à Trou Fanfaron, rien n'est dit su où ils vont être avec les Urban Terminals à Victoria et à la gare du Nord.