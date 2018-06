Ile Maurice: Boxe - Les bourses de John Colin et Jordy Vadamootoo suspendues

John Colin et Jordy Vadamootoo se rendront à Bangkok pour le tournoi international de la Thaïlande du 28 juin au 6 juillet. Les deux boxeurs quittent Maurice le 27 en compagnie de David Rolfo (52 kg), Mickey Denis (56 kg) et JeanLuc Rosalba (75 kg) ainsi que du DTN Roberto Ibanez Chavez et du président de l'AMB. «Nos objectifs restent les mêmes», déclare Indiren Ramsamy qui fera le déplacement à ses frais. Jordy Vadamootoo, champion d'Afrique des 56 kg, disputera la compétition thaïlandaise chez les 64 kg. «Il fait, actuellement, plus de 60 kg, d'où la décision du DTN de l'essayer dans cette catégorie.»

Après un sursis qu'a obtenu l'AIBA en mai dernier, l'organisation internationale a jusqu'au 11 juillet pour présenter des mesures concrètes. Le CIO examinera son nouveau dossier lors de sa réunion des 17 et 18 juillet. Ce dernier évaluera si la mise en application des réformes engagées par l'AIBA dans les domaines de la gouvernance, le financement, le management et la lutte antidopage lui convient.

Grosse déception pour John Colin et Jordy Vadamootoo. Les bourses des deux boxeurs ont été suspendues par le Comité international olympique (CIO). «Le Comité olympique mauricien (COM) nous a informés officiellement de cette décision, mercredi» 20 juin, annonce Indiren Ramsamy, président de l'Association mauricienne de boxe (AMB).

