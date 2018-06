Cote d'Ivoire: Promotion du genre et autonomisation - Les femmes leaders d'opinion en réflexion à Grand-Bassam

Selon Diallo Geneviève, présidente de la Repsfeco-Ci, les participantes ont eu deux jours de travaux (du 20 au 21 juin 2018) pour élaborer une esquisse d'avant-projet de loi sur la parité.

Promotion du genre et autonomisation: Les femmes leaders d'opinion en réflexion à Grand-Bassam

Le jeudi 20 juin 2018, Niamkey Jacques, vice-président du Conseil régional du Sud-Comoé, représentant Aka Aouélé, président du Conseil régional et Amakou Gabin, préfet du département de Grand-Bassam, ont procédé, à la maison du patrimoine de Grand-Bassam, au lancement de l'atelier de renforcement des capacités, de sensibilisation des leaders d'opinion et des populations à une meilleure représentativité des femmes dans les assemblées élues et sphères de décisions en Côte d'Ivoire.

Cet atelier initié par le Réseau paix et sécurité des femmes dans l'espace Cedeao-Côte d'Ivoire (Repsfeco-Ci) et financé par World federalist movement et Institute global policy a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la représentativité politique des femmes dans les assemblées élues et les sphères de prise de décision en Côte d'Ivoire.

Ainsi, selon Diallo Geneviève, présidente de la Repsfeco-Ci, les participantes ont eu deux jours de travaux (du 20 au 21 juin 2018) pour élaborer une esquisse d'avant-projet de loi sur la parité. Et de proposer un argumentaire de plaidoyer afin de mener des actions auprès des décideurs et des autorités pour une meilleure représentativité des femmes en Côte d'Ivoire.