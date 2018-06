Congo-Kinshasa: La COOP au cœur de l'attraction. Gattuso Giancarlo - "Il faut redonner de la positivité dans le domaine agricole"

Il ne fallait être devin pour se rendre compte que le stand de la "COOP" était le plus pimenté de l'Exposition lors du Forum sur les filières café et cacao qui se sont déroulés du 18 au 20 juin 2018 au Fleuve Congo Hôtel dans la commune de la Gombe.

Satisfait de l'organisation, le président de cette firme implantée en RD. Congo, Gattuso Giancarlo, a émis le vœu que ce soit un prélude afin d'arriver à organiser plusieurs autres forums qui iront donner de la visibilité, la qualité et même à faire découvrir la qualité des produits congolais. Dans une interview accordée au journal La Prospérité à la clôture de ces états généraux, le patron de la COOP a insisté sur le fait de redonner de la positivité dans le domaine agricole pour faciliter l'exploitation de ces produits 100% congolais.

En effet, la COOP qui est tout simplement l'acronyme de "Coopération" est un ensemble d'entrepreneurs venus de l'étranger notamment, de l'Italie, la Suisse, ... Avec un partenaire direct au nom de M. Ivan Mlecnik, qui provient de la Slovénie. Arrivés ici en tant que cadres entrepreneurs, aujourd'hui cette entreprise chapeautée par M. Giancarlo qui est aussi le Consul honoraire de la RDC en Suisse, crée beaucoup d'opportunité dans la possibilité et dans la capacité de la RD. Congo, particulièrement dans le domaine de l'agriculture. Il a toujours été convaincu que le café et le cacao sont des produits extraordinaires qui peuvent attirer non seulement les profits mais également les relations commerciales. En d'autres termes, "nous n'avons pas d'argent mais on peut utiliser la bonne qualité du café ou du cacao pour créer des échanges afin d'importer les marchandises que nous ne produisons pas", a-t-il déclaré. Ainsi, après avoir étudié minutieusement le marché et la situation actuelle de la RDC, "je sais du moins à quoi elle ressemble. Et j'ai surtout réfléchis sur ce qu'est le potentiel. Aujourd'hui, le potentiel s'appelle "habitant". Selon M. Giancarlo, la République Démocratique du Congo est un grand pays, doté de plusieurs ressources qui nécessitent d'y mettre du sérieux et entreprendre plusieurs réformes dans le secteur de l'agriculture, qui constitue une grande économie non seulement pour l'exportation, mais également pour le marché intérieur. Pour lui, "l'agriculture a la capacité de rafraîchir l'économie d'un pays".

Le siège commercial de la COOP est installé à Kinshasa parce que, selon eux, le premier marché ce n'est pas l'étranger mais le national. Il s'agit donc d'allouer la positivité dans le domaine agricole pour l'exploitation des différents produits. Ce, pour arriver à ouvrir des restaurants et supermarchés qui offrent uniquement le fruit de la production congolaise. Ce forum des états généraux sur la filière café-cacao était, sans doute une véritable aubaine pour plusieurs entreprises. "Merci à tous les organisateurs, en particulier au Ministère de l'Agriculture ainsi qu'au Président de la République qui a donné cette opportunité bénéfique pour la relance du secteur agricole en RD. Congo", conclut le responsable de cette congolaise.

Cependant, la COOP est le modèle parfait d'une maison commerciale, selon son président. En d'autres termes, c'est une association des producteurs des produits agricoles. "Et dans cette association, on aura la possibilité d'échanger les produits dans la grande distribution et dans le marché global pour aboutir à une bonne présentation de tous les produits, avec une meilleure qualité et des prix plus bas". Ce qui revient à la finalité dernière de la COOP qui est d'ouvrir plusieurs Mall et supermarchés dans lesquels les premiers consommateurs seront des familles congolaises. Il s'agit pour cette entreprise à grande vocation agricole de faciliter les congolais de trouver la plus haute qualité des produits à des prix plus bas et selon la plus grande tradition de la consommation des produits dans les grandes alimentations.

Pour le reste, la COOP a actuellement le projet d'ouvrir une chaine de distribution et des magasins pour atteindre le plus de familles possible. Déjà, "nous avons une concession dans la province de Tshopo. Mais également 40ha où sera construite la foire agricole permanente à Maluku, à 45km du centre-ville", a laissé entendre Gattuso Giancarlo. Il a affirmé que c'est autour du mois de septembre de l'année en cours, qu'ils vont réellement commencer avec la transformation du cacao ainsi que la production du chocolat direct. "Le chocolat est un produit très important. Il y a des pays comme la Russie et la Chine où la consommation du chocolat augmente chaque année d'environ 400%. C'est un chiffre d'affaire extraordinaire que tous les producteurs de cacao doivent observer attentivement car c'est l'opportunité d'avoir une économie stable et fiable".